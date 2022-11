Amazon, licenziamenti in arrivo anche in Italia? 'Contesto difficile, valuteremo'

Da qualche giorno Amazon ha dato il via ai licenziamenti che dovrebbero toccare circa 10mila dipendenti. Il colosso di Seattle è partito dalla divisione hardware che come noto si occupa dei dispositivi Echo, Alexa, Fire e Kindle, ma i tagli potrebbero interessare anche l’Italia.

Mariangela Marseglia, la vicepresident e community manager di Amazon Italia e Spagna, ha affermato che è possibile che anche nel nostro paese vengano apportati degli “aggiustamenti” a livello di personale. Attualmente la forza lavoro di Amazon in Italia conta circa 17mila occupati, di cui 14mila a tempo indeterminato.

La dirigente, nel corso del suo intervento tenuto all’assemblea Anci a Bergamo, ha affermato che “dopo aver tanto assunto, stiamo avviando un processo di verifica generale alla luce del nuovo contesto economico. Tale processo potrebbe sfociare in aggiustamenti che in ogni caso non saranno indiscriminato: valuteremo con la massima attenzione ogni situazione personale”.

Gli eventuali tagli quindi saranno decisi solo nel 2023 e come spiegato dall’azienda in una nota poco dopo le dichiarazioni della community manager “nell’ambito del processo di revisione annuale del nostro piano operativo, esaminiamo sempre ognuna delle nostre attività e quali modifiche riteniamo necessario apportare”.

Amazon comunque ha aggiunto che “alcuni team necessitano di una riorganizzazione” ed in alcuni casi “determinati ruoli non sono purtroppo più necessari: non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati”.

Qualche giorno fa è emersa la notizia secondo cui Amazon potrebbe decidere altri licenziamenti nel 2023.