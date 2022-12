Amazon, i licenziamenti iniziano dal team hardware: vedremo meno Kindle ed Echo?

È ormai noto già da qualche settimana che Amazon taglierà circa 10mila posti di lavoro per contenere i costi dopo la crescita causata dall’inflazione. Un nuovo rapporto pubblicato dal Financial Times fornisce ulteriori dettagli a riguardo.

A quanto pare, ad essere interessata dai primi tagli sarebbe la divisione hardware a causa dei bassi margini di guadagno ed i costi elevati. Il Financial Times spiega che i primi ad essere stati informati dei licenziamenti sarebbero i dipendenti che lavorano sull’assistente vocale Alexa, sull’ereader Kindle e su Halo. “Non sorprende che abbiano iniziato da lì con i tagli”, ha affermato un dipendente del team Kindle. “Ciò che non è chiaro a nessuno di noi è se riguarderà anche altri team” continua.

Altri rapporti emersi in rete negli scorsi giorni hanno svelato che Alexa potrebbe perdere 10 miliardi di Dollari nel 2022 e molti dipendenti hanno definito il progetto “un fallimento”, dal momento che non ha rispettato le aspettative che aveva Jeff Bezos. Nei piani iniziali dell’ex CEO infatti l’assistente vocale avrebbe dovuto consentire ad Amazon di monetizzare, velocizzando gli acquisti e gli introiti. Tuttavia ciò non si è concretizzato e l’IA viene usata principalmente per chiedere informazioni sul meteo o controllare i dispositivi della domotica.