Amazon, licenziate perchè incinte. Sette dipendenti fanno causa

Sette ex magazziniere Amazon hanno fatto causa al colosso di Seattle in quanto sostengono di essere state licenziate perchè incinte. CNET ha avuto modo di parlare con una di queste, che ha raccontato la sua storia.

Beverly Rosales, una magazziniera di uno dei centri di smistamento californiani, ha presentato denuncia lo scorso a Gennaio. Parlando con CNET, ha affermato che la causa che ha portato alla cessazione del rapporto lavorativo è da ricercare nella sua gravidanza. Rosales ha affermato che le è stato detto dal suo manager che sarebbe "contro le regole" usare il bagno con maggiore frequenza, in quanto si tratta di un comportamento che provocherebbe una quantità maggiore di pause dal lavoro. La donna racconta di essere stata informata direttamente sul posto di lavoro di questa regola, e non era a conoscenza che riguardasse anche coloro che avevano la necessità di usare la toilette per motivi di salute, come appunto la gravidanza.

"Quando sono andata in bagno, la manager mi ha aspettata per parlarmi di questa regola. Dopo, sono stata costretta a trattenere i miei bisogno fino alla fine della giornata perchè non volevo essere licenziata" ha affermato. Successivamente però è stata comunque raggiunta dalla lettera del datore di lavoro, che nelle cause ha citato l'eccessivo tempo libero e la poca produttività.

Un'altra donna ha affermato di aver contratto l'influenza mentre era incinta ed un medico le ha detto che aveva delle difficoltà a rilevare il battito del cuore del bambino, motivo per cui le ha consigliato di prendersi tre giorni di ferie. Nella causa presentata, la donna afferma che un responsabile delle risorse umane ha dichiarato che Amazon "non accetta gli appunti dei medici" ed è stata licenziata il giorno dopo.

Un portavoce di Amazon ha categoricamente smentito il rapporto, ed ha affermato che "non è assolutamente vero che Amazon licenzierebbe qualsiasi dipendente perchè incinta. Siamo un datore di lavoro che sostiene le pari opportunità. Lavoriamo con i nostri dipendenti per soddisfare le loro esigenze mediche, comprese quelle legate alla gravidanza, supportiamo anche i neo genitori offrendo benefici di maternità e congedi parentali".

Il sistema di monitoraggio dei dipendenti di Amazon è stato a più riprese oggetto di critiche. Di recente si è anche parlato di un sistema automatico che licenzia i dipendenti senza la necessità di alcuna supervisione.