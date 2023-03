Amazon licenzierà altri 9mila dipendenti: interessata anche la divisione Twitch

L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha annunciato che il colosso degli e-commerce licenzierà altri 9mila dipendenti in aggiunta ai tagli effettuati in precedenza.

Lo scorso gennaio, Amazon aveva annunciati altri 18mila licenziamenti: ciò vuol dire che in totale il gigante degli e-commerce taglierà 27mila posti di lavoro.

Jassy spiega che la decisione è stata presa in quanto l’azienda sta cercando di razionalizzare i costi a causa dell’incertezza economica e per il futuro.

“Il principio fondamentale della nostra pianificazione annuale di quest’anno è stato quello di essere più snelli, in modo da consentirci di investire ancora in modo solido nelle principali esperienze dei clienti a lungo termine che riteniamo possano migliorare in modo significativo la vita dei clienti e di Amazon nel suo insieme” ha affermato Jassy.

Questo nuovo round di licenziamenti riguarderà principalmente il cloud computing di Amazon, le risorse umane, la pubblicità e Twitch. Resta da capire quali saranno le filiali maggiormente esposte a tali tagli:n non è escluso che i licenziamenti possano riguardare anche quelle al di fuori degli Stati Uniti, Europa compresa, ma almeno al momento non sono giunte informazioni in merito e vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.