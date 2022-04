Amazon: lunedì di sconti su SSD Samsung e Xiaomi Mi Band 6

Insieme al nuovo volantino Mediaworld di Pasqua, continuano anche le promozioni su Amazon, che quest'oggi permette di portare a casa a prezzo ridotto due prodotti interessanti: un SSD Samsung e lo Xiaomi Mi Smart Band 6, nell'ambito delle offerte di primavera.

Di seguito le offerte:

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 32,99 Euro (44,99 Euro)

Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 32,99 Euro (44,99 Euro) Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, compatibile con Playstation 5, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero: 285,54 Euro (469,99 Euro)

Nessuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. La consegna è garantita a stretto giro di orologio: sull'SSD l'arrivo a casa è previsto per domani 12 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 8 ore, e lo stesso vale anche per lo Xiaomi Mi Smart Band 6.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva della durata di uno o due anni spuntando semplicemente la casella dedicata.

I prodotti beneficiano ovviamente di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche del servizio di abbonamento.