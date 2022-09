Amazon, lunedì di sconti su TV LG OLED e monitor da gaming

Al nuovo coupon targato eBay, che sarà attivo fino al 25 Settembre 2022, si aggiungono in giornata odierna anche gli sconti di Amazon. Il colosso di Seattle, in questo primo lunedì del nuovo mese propone una serie di offerte molto interessanti con protagonisti TV e monitor da gaming a marchio LG.

Di seguito i dettagli degli sconti:

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55" , TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore: 719 Euro (1079 Euro)

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34" QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero: 599,99 Euro (999 Euro)

Sul televisore è garantito anche il pagamento in dodici rate mensili da 59,92 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. Amazon propone anche la consegna programmata, senza costi aggiuntivi, per sabato 10 Settembre 2022 in un orario prestabilito tra le ore 8 e le ore 20. Non è disponibile la stessa opzione per il monitor da gaming da 34 pollici, invece.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.