Amazon: lunedì di sconti su TV Samsung ed LG NanoCell da 43 e 55 pollici

Dopo aver segnalato le promozioni di giornata targate Mediaworld, ci spostiamo su Amazon che quest'oggi permette di portare a casa a prezzo ridotto due interessanti modelli di TV, a marchio Samsung ed LG, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto ai prezzi di listino.

Sconti su TV Samsung ed LG Amazon

LG NanoCell TV 55NANO806NA.APID , Smart TV 4K Ultra HD 55”, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, AI ThinQ, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati con Cuffie Bluetooth Wireless TONE Free FN6 Bianche [Classe di efficienza energetica G]: 628,99 Euro

, Smart TV 4K Ultra HD 55”, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, AI ThinQ, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati con Cuffie Bluetooth Wireless TONE Free FN6 Bianche [Classe di efficienza energetica G]: 628,99 Euro Samsung TV AU7190 Smart TV 43”, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione sull'LG, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei prodotti in questione. L'offerta sul TV Samsung, invece, scadrà tra sei giorni dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon non propone nemmeno la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili a tasso zero: è infatti necessario scegliere la CreditLine di Cofidis al momento del pagamento per poter godere a pieno della possibilità di godere del pagamento rateale secondo le condizioni previste.