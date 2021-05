Amazon: MacBook Air M1 ed iPad Pro in offerta per il weekend

In questo sabato di Maggio, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su due prodotti Apple. Si tratta di un MacBook Air con processore M1 ed un iPad Pro dello scorso anno, che vengono proposti a meno di 1000 Euro, con riduzioni importanti rispetto ai prezzi di listino.

Sconti Apple su Amazon

(13", 8GB RAM, 256GB SSD) - Argento: 999 Euro (1159 Euro) 2020 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 128GB) - Grigio siderale (4ª generazione): 999 Euro (1049 Euro)

Sul MacBook Air, Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro martedì 1 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine in 2 ore e 59 minuti. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per MacBook e MacBook Air della durata di tre anni spuntando la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 249 Euro.

Le condizioni sono le stesse anche per l'iPad Pro 2020, con la differenza che in questo caso la garanzia AppleCare+ ha un costo di 139 Euro.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento a rate in 5 o 12 mensilità di Amazon, tanto meno la CreditLine di Cofidis. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.