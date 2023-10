Amazon, con i nuovi macchinari i pacchi saranno su misura e più piccoli

A poche ore dall’annuncio che le consegne via droni di Amazon arriveranno in Italia, il colosso degli e-commerce ha svelato che sta sperimentando in Europa e negli Stati Uniti dei nuovi macchinari per l’imballaggio dei prodotti, che permetteranno di realizzare buste di carta in grado di adattarsi agli articoli e quindi ridurranno gli sprechi.

Attraverso l’utilizzo di un sensore incorporato, questa nuova macchina scansionerà articoli come videogiochi, utensili da cucina, attrezzature sportive e forniture per ufficio per calcolare il volume di carta necessario per imballarli in maniera sicura. In precedenza tali prodotti venivano spediti in scatole di cartone che spesso erano molto più grandi rispetto alle dimensioni effettive.



Ogni sacchetto verrà sigillato con una tecnologia di termosaldatura che consente il confezionamento in modo rapido e preciso, riducendo al minimo lo spazio vuoto intorno al contenuto. Inoltre, non richiederanno nemmeno l’utilizzo della colla per sigillare l’imballaggio, il che ridurrà ulteriormente le risorse utilizzate.



La tecnologia è stata ideata dagli ingegneri di Amazon che si occupano esclusivamente degli imballaggi, i quali hanno riprogettato i macchinari che un tempo producevano imballaggi in plastica, i quali sono stati dismessi quando l’azienda ha smesso di imballare in buste di plastica monouso.



I primi macchinari di questo tipo sono già stati integrati nei centri di distribuzione a Mönchengladbach in Germania e a Bristol nel Regno Unito, ed hanno già imballato migliaia di articoli per i clienti. In futuro però l’azienda intende portarli anche altrove.



"Siamo costantemente impegnati a innovare, testare e acquisire nuove conoscenze quando si tratta di soluzioni di imballaggio per i nostri clienti", ha dichiarato Thais Blumer, a capo della divisione Sustainable Packaging di Amazon in Europa. "I nostri esperimenti dimostrano già che questa tecnologia è efficiente, sicura e affidabile per essere utilizzata su scala più ampia".