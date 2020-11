Amazon ha mandato offline mezza internet stanotte: cos'è successo

Coloro che questa notte si sono ritrovati a navigare su internet sicuramente avranno notato qualche problema con alcuni servizi. Secondo quanto riportato da The Verge, a mandare offline mezza internet ci ha pensato un datacenter degli Amazon Web Services, il servizio di cloud computing di Amazon che è utilizzato dai siti più importanti.

Come si può leggere nella AWS Service Health Dashboard, nella notte italiana sono stati riportati vari errori che, a cascata, hanno avuto un impatto anche sulla navigazione.

Molte app, servizi e siti web sui rispettivi account Twitter hanno pubblicato avvisi per gli utenti. Tra i colpiti figurano 1Password, Acorns, Adobe Spark, Anchor, Autodesk, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor, Flickr, iRobot, Pocket, RadioLab, Roku, RSS Podcasting, Vonage ed il WNYC, oltre a giornali come il Washington Post che sono stati inaccessibili. DownDetector ha anche segnalato problemi per PUBG, che però non utilizza esclusivamente AWS, ma anche Azure di Microsoft.

Anche su Amazon.com sono stati segnalati disservizi di vario tipo, proprio a ridosso dell'inizio del Black Friday.

L'AWS è uno dei servizi di cloud computing più utilizzati al mondo, ecco perchè un problema di questo tipo potrebbe provocare disservizi per milioni di persone.

Fortunatamente però tutto è rientrato nel giro di pochi minuti e la situazione è tornata alla normalità.