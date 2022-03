Amazon, Marzo 2022 si apre con due sconti su iPhone 12 ed iPad Air

Marzo 2022 su Amazon si apre con una serie di sconti molto interessanti sui prodotti Apple. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto iPhone 12 ed iPad Air.

Sconti Apple su Amazon del 1 Marzo 2022

Nello specifico, gli sconti riguardano questi due prodotti:

Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro: 731,50 Euro (889 Euro)

- Azzurro: 731,50 Euro (889 Euro) 2020 Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 64GB) - Celeste (4ª generazione): 612 Euro (669 Euro)

Su iPhone 12 la consegna è garantita, senza costi aggiuntivi, entro giovedì 3 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 22 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 60,96 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Per quanto riguarda iPad Air 2020, invece, la consegna a costo zero è garantita entro giovedì 3 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 4 ore. Il pagamento a rate è in cinque mensilità da 112,40 Euro al mese, ovviamente a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione, ovviamente, sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei due prodotti in questione.