Amazon: memoria RAM da gaming Corsair e Crucial DDR4 in offerta, anche al minimo storico

In contemporanea alle offerte su laptop ASUS e soundbar LG, su Amazon in queste ore potrete trovare anche memorie RAM a marchio Corsair e Crucial in offerta, con tagli fino al 13% sul prezzo di listino. Vediamo assieme quali sono le soluzioni proposte dal colosso dell’e-commerce in promozione.

Sconti Amazon su memoria RAM Corsair e Crucial

Corsair Vengeance RGB PRO Black DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 93,81 Euro

DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 93,81 Euro Corsair Vengeance RGB Pro Series 32GB (2X 16GB) DDR4 3200MHz CL16: 146,99 Euro

(2X 16GB) DDR4 3200MHz CL16: 146,99 Euro Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Ottimizzato per AMD Ryzen – Nero: 152,99 Euro

(2x16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Ottimizzato per AMD Ryzen – Nero: 152,99 Euro Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 16GB (8GB x2), CL16, Nero: 74,65 Euro

Questi modelli sono tutti venduti a cifre abbastanza distanti dal minimo storico registrato su Amazon, eccetto per i kit Corsair Vengeance RGB Pro da 32 GB a 3200 MHz e 3600 MHz, dove quest’ultima variante è effettivamente venduta al prezzo più basso di sempre, ovverosia 152,99 Euro. Per tale ragione, ci sentiamo di consigliarvi caldamente il loro acquisto se siete alla ricerca di RAM ad alte prestazioni per il vostro PC Desktop da gaming.

Amazon si occuperà sia della vendita, sia della spedizione, con consegna gratuita in un giorno agli utenti Prime. Il pagamento, inoltre, potrà essere anche effettuato a rate secondo piano a cinque mensilità della società statunitense; in alternativa, potrete affidarvi al piano a rate di Cofidis.

Ricordiamo, infine, che domani partiranno le Offerte di Primavera di Amazon.