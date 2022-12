Amazon, Meta, Microsoft e TomTom sfidano Google: nasce Overture Maps Foundation

Inutile girarci attorno: coloro che vogliono un sistema di navigazione affidabile per recarsi in qualsiasi luogo si affidano a Google Maps, essendo il servizio più completo ora accessibile. Gli altri colossi della tecnologia non sono però così felici, tanto che ora è nato il progetto Overture Maps Foundation per la cartografia open source.

La fondazione di questa realtà è avvenuta per mano di Amazon Web Services, Meta, Microsoft e TomTom, quattro giganti del settore che hanno deciso di collaborare con The Linux Foundation per realizzare una cartografia affidabile, facile da consultare, interoperabile e, soprattutto, open source. La missione finale della Overture Maps Foundation è, difatti, quella di potenziare nuovi prodotti cartografici attraverso set di dati accessibili a chiunque, che possono essere riutilizzati tra applicazioni e aziende, con ogni membro che inserisce dati e risorse nel mix.

Overture ha quattro obiettivi chiave:

Creare mappe collaborative incorporando dati da più fonti, mantenendoli aperti a tutti

Semplificare l’interoperabilità della cartografia con un sistema innovativo

Garantire la qualità delle mappe tramite un sistema a convalida, aggiornando continuamente i dati in caso di errori

Offrire uno schema comune di dati, ben strutturati, per realizzare un sistema facile da utilizzare.

Michael Kopenec, General Manager di AWS Geospatial, ha dichiarato: ““I dati cartografici svolgono un ruolo sempre più importante sia internamente che per i nostri clienti in AWS. Tuttavia, mantenere dati accurati e completi è costoso e complesso, il che può metterli fuori dalla portata di molti utenti e soffocare l'innovazione. Attraverso Overture, stiamo facilitando e promuovendo una maggiore cooperazione in tutto il settore per rendere disponibili dati cartografici completi e di alta qualità a un maggior numero di individui. Ciò consentirà a tutti di sfruttare gli stessi dati sottostanti per alimentare un'ampia gamma di casi d'uso di mappatura consolidati ed emergenti in tutti i settori".

Overture prevede di rilasciare i primi set di dati nella prima metà del 2023, limitandosi inizialmente a edifici, strade e dati amministrativi. Dopodiché, la Overture Maps Foundation punterà a supportare prodotti cartografici di nuova generazione migliorando costantemente, copertura, risoluzione e accuratezza dei dati, introducendo anche livelli 3D.

Ricordiamo, infine, che dal 2023 l’app di Street View non sarà più disponibile, e la feature sarà limitata in Google Maps.