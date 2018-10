Amazon mette in listino Intel Core i9-9900K, prezzo $582.50 (ma è già esaurito)

La divisione americana di Amazon ha recentemente messo in listino l'atteso Intel Core i9-9900K, il nuovo processore del colosso americano dell'hardware che dovrà competere con Ryzen di AMD. Il prezzo al quale viene venduto il prodotto è di 582.50 dollari: si tratta del primo processore da 8 core e 16 thread prodotto per i desktop "mainstream".

Come possiamo vedere dalle immagini condivise dall'utente @momomo_us su Twitter, Intel Core i9-9900K viene venduto in una confezione quantomeno singolare: il processore giace infatti all'interno di un dodecaedro traslucido, decorato in uno dei suoi 12 lati con i loghi dell'azienda. Una risposta diretta al packaging con il quale AMD ha lanciato sul mercato il suo Ryzen, che nel suo piccolo ha creato un nuovo standard nel segmento dei processori.

Al momento, Amazon ci informa che le scorte del prodotto sono esaurite, e se si procede all'acquisto non viene fornita alcuna data di spedizione. Dalla scheda delle informazioni, però, possiamo leggere una caratteristica molto importante: secondo il colosso dell'e-commerce, Intel Core i9-9900K può raggiungere i 5.0 GHz; un risultato di tutto rispetto per un processore ad 8 core.

Se volete dare un'occhiata alle specifiche delle CPU di nona generazione, trovate tutte le informazioni che vi servono a questo indirizzo, mentre qui potete leggere i risultati dei primi test.