Amazon mette in offerta lo Smart TV Nokia low cost: prezzo sotto 170 euro

Andando oltre allo sconto Amazon sulle RAM Corsair, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate lato Tech dal noto portale e-commerce. Tra queste c'è infatti anche uno sconto relativo a uno Smart TV low cost di Nokia.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dall'iniziativa promozionale attivata contestualmente alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il costo del televisore è ora sceso a 169 euro. Stando a quanto si legge su Amazon Italia, precedentemente il prezzo del prodotto era di 199 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 15%.

A conti fatti, infatti, insomma, risulta possibile risparmiare 30 euro. Non è però più di tanto l'offerta ad attirare l'attenzione, bensì la proposta sempre più low cost di Nokia. Si fa infatti comunque riferimento a un televisore che dispone del sistema operativo Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il modello risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

A proposito della scheda tecnica dello Smart TV di Nokia, quest'ultima include un pannello da 24 pollici con risoluzione HD Ready. Non si tratta insomma di un modello probabilmente adatto a tutti, ma chi non ha troppe esigenze potrebbe potenzialmente vedere il tutto come una buona occasione.