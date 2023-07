Amazon mette in offerta il ventilatore smart di Xiaomi contro il caldo record

Considerate, ad esempio, le temperature record in Sicilia, potreste essere alla ricerca di qualche prodotto in grado di rendere un po' meno "scottanti" queste giornate estive. A tal proposito, nonostante il Prime Day 2023 sia già giunto al termine, potrebbe interessarvi approfondire uno sconto lanciato da Amazon su un ventilatore smart di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Standing Fan 2S viene ora venduto a un costo di 118,90 euro attraverso il portale ufficiale di Amazon. Dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che il prezzo consigliato usualmente sarebbe di 139,90 euro, dunque essenzialmente di mezzo c'è un possibile risparmio del 15%.

Non è però più di tanto l'offerta in sé ad attirare l'attenzione, bensì l'esistenza di un prodotto di questo tipo. Nella descrizione su Amazon si legge infatti che si tratta di un ventilatore portatile con batteria, che può essere gestito in modo smart mediante un dispositivo mobile facendo uso dell'applicazione Mi Home.

Quest'ultima può infatti essere utilizzata, ad esempio, per impostare la velocità delle pale senza doversi alzare. In questo periodo di grande caldo, dunque, più di qualcuno potrebbe trovare interessante poter selezionare il flusso d'aria dall'1% al 100% in questo modo. Non mancano inoltre quattro possibili angoli di oscillazione.