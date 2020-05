Amazon mette sul piatto 4 miliardi di Dollari per combattere il Coronavirus

Nonostante il peso del Coronavirus sugli utili, Amazon non sembra intenzionata a fermarsi ed infatti ha annunciato di aver messo sul piatto la bellezza di 4 miliardi di Dollari per combattere il Covid-19. Tale cifra sarà spalmata in una serie di attività che mirano a proteggere utenti e consumatori.

Nel corso della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari, la compagnia di Jeff Bezos ha precisato che centinaia di milioni di Dollari saranno spesi per testare i dipendenti e scovare eventuali positivi, ma non è stato chiarito se saranno utilizzati i test sierologici o i tamponi "classici".

Amazon, inoltre ha rivelato che metterà in campo una strategia per rafforzare le consegne e renderle più rapide nonostante l'emergenza Covid. Ricordiamo infatti che lo scorso marzo Amazon ha bloccato la vendita dei beni non essenziali per dare priorità a quelli di prima necessità. Quest'oggi, facendo qualche verifica abbiamo scoperto che tali restrizioni sono state allentate ed è possibile ordinare qualsiasi bene.

Nella relazione trimestrale è stato evidenziato un calo degli utili del 29% a causa dell'aumento dei costi legati alla pandemia, il che ha provocato un calo del titolo del 5% a Wall Street. Gli utili netti però sono stati pari a 2,54 miliardi di Dollari rispetto ai 3,56 miliardi dello scorso anno.