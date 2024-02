Amazon mette in sconto ad appena 139 euro uno Smart TV di TELEFUNKEN

Andando oltre allo sconto Amazon su uno Smart TV Samsung, vale la pena tornare a fare riferimento sulle pagine di Everyeye a un'altra iniziativa promozionale lanciata dal popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha messo in offerta uno Smart TV low cost di TELEFUNKEN.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio di quanto proposto dall'edizione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy e soci, il modello TELEFUNKEN TE24553B42V2DZ viene ora venduto a un prezzo pari a 139 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 169 euro.

Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 18%, dunque si tratta di uno sconto di 30 euro. Più che l'effettivo risparmio, però, ad attirare l'attenzione è il prezzo particolarmente low cost a cui si scende per quello che è comunque un televisore con funzionalità smart, tanto che è direttamente il telecomando a consentire di accedere a servizi come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Rakuten TV e Twitch.

Tuttavia, va detto che la scheda tecnica di TELEFUNKEN TE24553B42V2DZ non è esattamente per tutti, visto che si fa riferimento a un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD Ready. Capite bene, però, che chi non ha troppe esigenze ed è alla ricerca di un televisore low cost potrebbe potenzialmente vederla come una buona occasione.