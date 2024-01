Amazon mette in sconto un Fire TV Nokia da 50 pollici con risoluzione 4K

Non ci sono esclusivamente sconti Amazon su prodotti Alexa in questo inizio 2024. Infatti, il popolare portale e-commerce sta proponendo a prezzo ridotto un buon numero di dispositivi Tech. Tra questi, fa capolino un televisore Fire TV di Nokia da 50 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Nokia UN50AV310I viene adesso venduto a un costo pari a 364,65 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato per portarsi a casa il televisore ammonterebbe invece a 429 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 15%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che, di fatto, lo sconto è pari a 64,35 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore smart, più precisamente di una soluzione Fire TV (potreste magari voler approfondire meglio di che tipo di esperienza software si tratta, se non ne siete a conoscenza).

In ogni caso, la scheda tecnica di Nokia UN50AV310I, che viene venduto e spedito direttamente da Amazon in questo caso (non si passa dunque per rivenditori), comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).