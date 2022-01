Amazon: microSD e SSD SanDisk e WD in offerta, fino al 62% in meno

In giornata abbiamo visto alcuni aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon, ma il sito di e-commerce gestito da Andy Jassy non si ferma a tal punto: in queste giornate di gennaio è possibile trovare anche microSD e SSD SanDisk e WD in promozione, con tagli fino al 62% sul prezzo di listino.

Sconti Amazon su microSD e SSD SanDisk e WD

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256GB, Prodotto con Licenza Nintendo: 37,99 Euro

UHS-I Scheda per Nintendo Switch 256GB, Prodotto con Licenza Nintendo: 37,99 Euro SanDisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30: 39,99 Euro

da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30: 39,99 Euro SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell'App A1, Clase 10, U1, 400 GB: 50,99 Euro

con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell'App A1, Clase 10, U1, 400 GB: 50,99 Euro SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30: 238,99 Euro

da 1 TB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30: 238,99 Euro SanDisk Extreme PRO , Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 31,99 Euro

, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 31,99 Euro SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 512 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero: 69,99 Euro

da 512 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero: 69,99 Euro WD Elements SE 2 TB Portatile SSD, velocità di lettura fino a 400 MB/sec: 235,99 Euro

Per giunta, la chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 512 GB è venduta al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, stando ai dati raccolti da Keepa. Segnaliamo, che tutti i dispositivi citati sono venduti e spediti dalla società di Seattle, il quale provvederà a completare la consegna senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti Prime, anche in un singolo giorno. Importante notare, infine, che le offerte termineranno tra quattro giorni.

Sempre Amazon ha aperto il negozio di San Valentino con tante idee regalo per gli innamorati.