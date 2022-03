Amazon, Microsoft Surface Pro 7 al centro di uno sconto del 25%

Se pensate che gli sconti di Amazon Italia su Fire TV Stick e prodotti Echo siano gli unici attivi in ambito tech, vi sbagliate. Infatti, il popolare portale e-commerce propone anche un risparmio niente male su Microsoft Surface Pro 7.

Più precisamente, il prodotto viene adesso proposto a un costo pari a 799 euro su Amazon. Dalla versione italiana del ben noto portale ufficiale della società guidata da Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il prezzo ammontava a 1.069 euro. Non serve dunque effettuare chissà quale calcolo per capire che c'è un possibile risparmio del 25%, ergo lo sconto risulta di 270 euro. Tra l'altro, da alcuni tool che consentono di confrontare i prezzi nell'arco del tempo veniamo a conoscenza del fatto che l'attuale prezzo del prodotto è il più basso di sempre per Amazon Italia.

In ogni caso, il modello che rientra nella promozione dispone di un display touchscreen da 12,3 pollici, un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e un SSD da 128GB. La colorazione è invece quella Argento (Platinum). Ricordiamo che Microsoft Surface Pro 7 viene venduto in parecchie configurazioni diverse, quindi, al netto di tutto, potrebbe interessarvi approfondire per bene le informazioni presenti sul portale ufficiale di Amazon in merito al prodotto.

Per il resto, se volete approfondire il dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Microsoft Surface Pro 7 (uscita a marzo 2020). Tuttavia, ci teniamo a mettervi a conoscenza del fatto che non si tratta propriamente del modello più recente arrivato sul mercato, in quanto in questo inizio marzo 2022 abbiamo pubblicato su queste pagine anche la nostra recensione di Microsoft Surface Pro 8 (quindi vi potrebbe interessare dare un'occhiata a quest'ultimo dispositivo).