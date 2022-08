Amazon, i migliori monitor da gaming MSI in offerta: anche modelli 2K

Dopo avervi proposto in giornata diversi smartphone Samsung di fascia medio-bassa in offerta su Amazon, torniamo ancora una volta sullo stesso portale per proporvi alcuni schermi da gaming a marchio MSI a prezzi vantaggiosi, con tagli fino al 38% sul prezzo di listino.

Le migliori offerte su monitor da gaming MSI sono le seguenti, tutte attive in queste ore su Amazon:

MSI MAG ARTYMIS 242C Monitor Gaming 24" Curvo, Display 16:9 FHD (1920 x 1080), 165 Hz, 1ms, Curvatura 1000R, Pannello VA, AMD FreeSync Premium: 189 Euro

Msi Optix G242 Monitor Gaming 24", Display 16:9, 1920X1080, Frequenza 144Hz, Nero: 219 Euro

MSI Optix AG321CR Monitor Gaming Curvo 31.5", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 165Hz, 1ms, Pannello VA, FreeSync Premium, MSI Gaming OSD, RGB Mystic Light: 249 Euro

MSI Optix MAG274R2 Monitor Gaming 27", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 165Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, FreeSync Premium, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 259 Euro

MSI Optix MAG272CQR Monitor Gaming 27" Curvo, Display 16:9 WQHD (2560 x 1440), Freq 165Hz, HDR Ready, 1ms, Type-C, Pannello VA, Curvatura 1500R, Mystic Light RGB, Gaming OSD APP, VESA 100x100: 329 Euro

MSI Optix MAG321QR Monitor Gaming 31,5", Display 16:9 (WQHD) 2560x1440, 165Hz, 1ms, Pannello IPS, G-SYNC Compatibile, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 399 Euro

In tutti quanti i casi sarà Amazon a preoccuparsi della vendita e della spedizione. Come da prassi, il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate scegliendo tra il piano senza interessi della stessa società statunitense, o quello di Cofidis al check-out. La consegna avviene poi a costo zero, sempre se avete un abbonamento Prime attivo.

