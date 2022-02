Amazon, le migliori offerte su cuffie wireless e cablate JBL e Beats

Dopo avere trattato in giornata l’offerta ottima su un decoder DVB-T2 disponibile su Amazon, torniamo ancora una volta sul portale di e-commerce per trattare alcune promozioni relative a cuffie wireless e cablate JBL e Beats perfette per gli amanti della musica. Ecco i modelli ora proposti con risparmi importanti.

Sconti Amazon su cuffie JBL e Beats

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero: 28,99 Euro

JBL TUNE 760NC - Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, JBL Pure Bass, Cuffia Pieghevole Senza Fili, Fino a 50h di Autonomia, Nero: 102,98 Euro

JBL T750BTNC Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cuffia pieghevole senza fili con Microfono Integrato, Cancellazione del Rumore Adattiva, Alexa e Assistente Google, Fino a 30h di Autonomia, Nero: 104,89 Euro

Beats EP Cuffie con filo – Senza batteria per ascoltare musica non stop, controlli e microfono integrati – Nero: 49,99 Euro

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero: 156,89 Euro

Tutte le cuffie citate sono vendute e spedite da Amazon, ma nessuna di esse è – sfortunatamente – venduta al prezzo più basso di sempre. La consegna resta gratuita e avviene in un giorno nel caso dei clienti abbonati a Prime, mentre il pagamento potrà essere effettuato a rate con piano Cofidis o con piano della società di Seattle. Risulta mancare, infine, una data di conclusione delle suddette offerte.

