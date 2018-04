Amazon: le migliori offerte d'informatica ed elettronica del 12 Aprile

Puntuale come sempre, arriva di giovedì l'appuntamento settimanale con le migliori offerte d'informatica ed elettronica al consumo offerte da Amazon ai propri utenti. La redazione, ovviamente, ne ha scelte per voi una decina, ma attraverso i classici filtri ne sono presenti anche altre.

Offerte informatica ed elettronica - 12 Aprile

Garmin Forerunner 235 GPS Sportwatch con Sensore Cardio al Polso e Funzioni Smart, Nero/Grigio: 189 Euro

Samsung Poll Flat UHD Serie KU6050 Smart TV da 55”, Nero [Classe di efficienza energetica A]: 519 Euro

Garmin Forerunner 35 GPS Running Watch con Sensore Cardio al Polso, Connettività Smart e Monitoraggio Attività Quotidiana, Nero: 129 Euro

Sharp Aquos Smart TV da 40", Full HD [Classe di efficienza energetica A+]: 329 Euro

Samsung HW-K430 Soundbar da 220 W, 2.1 Canali, Nero: 139 Euro

Caricabatterie Wireless Ricarica Rapida RAVPower 10W Fast Charge per Galaxy S8 S8+ S7 S7 Edge Standard per iPhone X iPhone 8 8 Plus Nexus Xperia Caricatore Senza Fili: 11,89 Euro

ZoeeTree S1 Altoparlante Bluetooth, Speaker Portatile per Esterni, Vivavoce Integrato con Doppio Driver Cassa, Audio HD e Bassi Potenziati, Chiamata Senza Mani, Radio FM, Slot per Scheda TF: 15,29 Euro

[RGB Tastiera Meccanica Italiana]Tastiera Meccanica Layout Italiano RGB Con Poggiapolsi KingTop Tastiera Da Gaming 100% Anti-Ghosting Tastiera Da Gioco Retroilluminata Regolabile-Nero: 57,49 Euro

AUKEY Gaming Mouse Pad XXL ( 900x400x4mm ) Tappetino Mouse Impermeabile Resistente all’Acqua con Retro di Gomma Antiscivolo Superficie di Strutturato Speciale Supporto per Computer, PC e Laptop - Nero: 13,59 Euro

Huion Disegno Tavoletta Grafica Professionale H610 Pro Con 8 Tasti Espresso e 16 Tasti Funzione: 59,27 Euro

Vi ricordiamo che per alcune di queste promozioni si tratta di sconti disponibili solo per la giornata di oggi, ecco perchè a tutti coloro che sono interessati ad effettuare l'acquisto di uno dei prodotti presenti in lista invitiamo ad completare l'ordine nel minor tempo possibile.