Amazon: le migliori offerte d'informatica ed elettronica dell'11 Gennaio

Torna sulle nostre pagine come ogni giovedì l'appuntamento settimanale con le migliori offerte d'informatica ed elettronica presenti su Amazon.it. Come di consueto ne abbiamo scelte per voi dieci, ma attraverso l'apposita sezione offerte ne sono disponibili altre.

Offerte informatica ed elettronica - 11 Gennaio

[La Batteria Esterna da 13000mAh Più Compatta] Anker Batteria Portatile PowerCore 13000 - Power Bank Tascabile Ultra-Compatto da 13000mAh con Tecnologie a Ricarica Rapida PowerIQ e VoltageBoost per iPhone, Samsung Galaxy e Altri Smartphone Android: 19,45 Euro

Excelvan 3000 Lumens HD LED Videoproiettore 3D Proiettore Home Theater HDMI VGA / USB / AV / Digital TV Projector Nativa 720p supporto 1080p (Bianco): 119,99 Euro

AUKEY Supporto Magnetico Auto Universale Supporto Auto Smartphone Porta Telefono per iPhone 7 / 6 / 6s , Samsung Note 8 / S8 , Sony , HUAWEI , Xiaomi , One Plus ecc. - Grigio: 5,94 Euro

Anker Mouse Verticale Premium Wireless 2.4G - Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale, Design Ergonomico, 3 Livelli DPI Regolabili 800 / 1200 / 1600 e Controlli Laterali: 12,45 Euro

iPhone 6/6s Pellicola Protettiva IZUKU 2 Pack Pellicola Vetro Temperato Screen Protector Film Ultra Resistente (0.26mm HD Alta Trasparenza) per iPhone 6/6s: 5,51 Euro

MOSISO Custodia Rigida MacBook Air 13 Pollici - Ultra Sottile Custodia Copertina in Plastica Dura Shell Snap On Case Cover per MacBook Air 13 Pollici (Modelli: A1369 e A1466), Transparent Greenery: 10,89 Euro

[3 Metri]EasyAcc XwearLine Micro USB Cavo Intrecciato Caricare & Dati Sync per Andriod Samsung Galaxy S7 Edge,Huawei P8 Honor 5X/8 e più: 6,75 Euro

Trasmettitore e Ricevitore Bluetooth 2 in 1 per audio e video con SPDIF TOSLINK Digital per Cuffie, Sistemi Stereo, Altoparlanti, Smartphone, TV, Computer, Tablet: 19,90 Euro

Extrafind X96 ricaricabile wireless Gaming Mouse ottico retroilluminato mouse del computer silenzioso click, 3 dpi regolabile, 6 pulsanti per Mac/PC/Notebook: 10,19 Euro

JETech iPad Mini 4 Pellicola Protettiva in Vetro Temperato per Apple iPad Mini 4: 6,79 Euro

Alcune di queste offerte sono disponibili a tempo limitato, per questo vi invitiamo a fare l'ordine nel minor tempo possibile.