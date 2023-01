Amazon, le migliori offerte su laptop Lenovo a meno di 500 euro

Parallelamente alla offerta speciale su Lenovo Legion con RTX 3070, Amazon in Italia ha deciso di rilanciare due computer portatili Lenovo a meno di 500 euro per soddisfare le esigenze di chi necessità di un laptop ma non vuole spendere troppo. Vediamo nel dettaglio le promozioni in questione.

Sia chiaro sin da subito che non si tratta di computer portatili particolarmente performanti; solo il secondo modello tra quelli che trovate di seguito si dota di componenti di fascia medio-alta pensati per sopportare particolari carichi di lavoro, pur sempre con certi limiti. Dunque, vediamo le specifiche tecniche come vengono riportate da Amazon:

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 Notebook, 1.7 Kg, Display FullHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Celeron N4020, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSHD, WiFi 5, Windows 11) - Abyss Blue: 242,33 euro (349 euro)

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6", 1.65 Kg, FullHD (Processore AMD Ryzen 5 3500U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) - Abyss Blue - Ultrasottile 19.9mm - Esclusiva Amazon: 499 euro (629 euro)

Facciamo presente, dunque, che soltanto il primo modello risulta venduto al prezzo più basso di sempre. Entrambi sono comunque venduti e spediti da Amazon, che assicura la consegna a domicilio senza costi aggiuntivi a tutti coloro che sono iscritti a Prime e consente di completare il pagamento anche in più rate senza interessi secondo il suo piano diviso in cinque mensilità. In alternativa, è possibile procedere con il piano a rate di Cofidis selezionabile al check-out.

