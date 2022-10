Amazon, le migliori offerte su monitor da gaming Samsung Odyssey

Al netto dell’offerta sul notebook da gaming MSI con RTX 3050, disponibile su Amazon al 15% in meno, sullo stesso portale troviamo in queste giornate di ottobre 2022 diversi monitor da gaming Samsung Odyssey in sconto, anche 4K. Vediamo assieme i dettagli delle promozioni.

Sconti Amazon su monitor da gaming Samsung Odyssey

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 169,90 euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 189,90 euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G53), Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 euro

Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 629,90 euro

Lo sconto più elevato lo riceve proprio quest’ultimo modello con display piatto 4K, in quanto il taglio sul listino è di 249,10 euro. Non basta, tuttavia, a raggiungere il prezzo più basso di sempre. Ad avvicinarsi a quest’ultimo sono gli altri monitor, in quanto vi distano di appena 10-20 euro.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna a costo zero e pagamento effettuabile anche in 5 mensilità senza interessi. Con l’acquisto di questi monitor, peraltro, si ricevono coupon sconto su Xbox Game Pass e su Norton 360 Deluxe.

