Amazon, le migliori offerte del momento su mouse e tastiere da gaming Logitech

Al netto delle offerte su monitor da gaming MSI ora attive su Amazon, sullo stesso sito di e-commerce si trovano pure mouse e tastiere da gaming Logitech in promozione. Di seguito troverete alcuni dei migliori modelli ora in sconto, i cui tagli di prezzo arrivano anche al 35% sul listino.

Sconti Amazon su mouse e tastiere da gaming Logitech

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop, Bianco: 49,67 euro

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac, Nero: 97,59 euro

Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac, Nero: 97,59 euro Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero: 59,90 euro

Logitech G PRO Tastiera Gaming Meccanica - Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends, Blu/Oro, Layout US: 90,47 euro

Tastiera Gaming Meccanica - Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends, Blu/Oro, Layout US: 90,47 euro Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Linear Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero: 166,32 euro

Innanzitutto precisiamo che queste periferiche da gaming non sono vendute al prezzo più basso di sempre; pertanto, qualcuno potrebbe preferire un’attesa prolungata per aggiornare la propria postazione al fine di sfruttare le migliori offerte su Amazon, magari durante il Black Friday.

Detto ciò, facciamo presente che la società di Andy Jassy si occupa di vendita e spedizione in tutti i casi, garantendo la consegna gratuita e anche in un giorno per certi modelli. Il pagamento, inoltre, può essere completato in 5 mensilità senza interessi nel caso delle tastiere più costose.

Tra le altre iniziative promozionali attive sul portale del colosso di Seattle, abbiamo riproposto nelle nostre pagine anche diversi computer portatili Lenovo in sconto.