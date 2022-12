Amazon, le migliori offerte di Natale su cuffie da gaming ASTRO e Logitech

In giornata vi abbiamo già proposto una ottima promozione su Amazon con il calo di prezzo per iPhone 14 da 128 GB, ma è giunto il momento di tornare sul detto portale per parlarvi delle migliori offerte su cuffie da gaming ASTRO e Logitech ora attive grazie alla iniziativa dedicata alle feste di Natale.

I modelli che troverete di seguito sono i più intriganti ora disponibili a prezzi vantaggiosi sul sito di e-commerce, con tagli fino al 43% sul prezzo base:

ASTRO A10 Cuffie Gaming Cablate Gen 2, Cuffie da Gioco Over-Ear con Microfono Flip-to-Mute, Leggere e Resistenti, Driver 32 mm, Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC – Nero: 49,99 euro

ASTRO Gaming A20 Cuffia Gaming Wireless, Gen 2, Leggere e Resistenti, Microfono flip-to-mute, Batteria +15h, Portata wireless di 15m, per PlayStation 5, PS4, PC e Mac - Bianco/Blu: 99,99 euro

Astro Gaming A50 Cuffia Wireless + Stazione Base Di Ricarica, Dolby Audio, 2.4 Ghz Wireless, 15 M Di Portata Per Ps5, Ps4, Pc, Mac, Nero/Grigio(Argento), ‎8.8 x 18.5 x 18.2 cm; 380 grammi: 269,99 euro

Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth - Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone – Bianco: 49,99 euro

Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero: 105,61 euro

Osservando nel dettaglio questi dispositivi notiamo che nessuno di essi viene venduto al prezzo più basso di sempre, ciononostante, in alcuni casi vi si avvicinano non poco. Tutte le cuffie da gaming sono vendute e spedite da Amazon con consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime anche in un giorno e in tempo per Natale.

Nella maggior parte dei casi è possibile completare il pagamento in 5 mensilità secondo piano Amazon, e si ottiene un 33% di sconto sull’acquisto di Xbox Game Pass per PC. Segnaliamo, infine, che le offerte resteranno attive fino al 22 dicembre 2022 salvo esaurimento scorte.

