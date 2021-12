Amazon: le migliori offerte di Natale su monitor da gaming Acer e Samsung

Natale si avvicina e gli sconti delle festività proposti da Amazon continuano a rimanere attivi: mentre OnePlus 9 Pro 5G riceve uno sconto super fino a domani 24 dicembre 2021, alcuni monitor da gaming Acer e Samsung resteranno in offerta fino a fine anno. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su monitor da gaming Acer e Samsung

Acer EK240YCbif Monitor per PC , 23.8", Display VA Full HD, 75 Hz, 5 ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Audio Out, Cavo HDMI Incluso: 119,90 Euro

Acer Nitro XV270Pbmiiprfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS FHD, 165 Hz Overclock, 2 ms, 16:9, FreeSync, HDMI 2.0, DP 1.2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Regolazione in altezza, Cavi DP, HDMI Inclusi: 249,90 Euro

Predator XB253QGPbmiiprzfx Monitor Gaming PC 24.5", Display IPS Full HD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, G-SYNC Compatible, HDMI2.0, DP 1.2a, USB3.0, Regolazione in Altezza, Speaker, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 259,90 Euro

Samsung Monitor Gaming CRG5 (C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 169,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 169,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 239,99 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C32G55), Curvo (1000R), 32", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Flicker Free, Nero: 309,99 Euro

Ognuno dei monitor citati risulta venduto e spedito da Amazon e, sebbene la consegna sia sempre gratuita per i clienti Prime, essa avverrà dopo Natale; in altre parole, se stavate pensando a qualche regalo last minute a tema tech sarete destinati a consegnarlo al destinatario in ritardo. Il pagamento potrà comunque essere completato con unica soluzione o anche a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis.

Sempre su Amazon troverete anche microSD e SSD SanDisk e Western Digital in offerta, fino al 49% in meno.