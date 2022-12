Amazon: le migliori offerte su RAM Corsair, vicino al prezzo più basso di sempre

Oltre alle offerte Amazon su Echo Dot ed Echo Show, con tagli fino al 50% sul prezzo di listino, sul portale del gigante fondato da Jeff Bezos si trovano anche ottimi sconti su memorie RAM Corsair perfette per PC da gaming, sia DDR4 che DDR5, con prezzi molto vicini al minimo storico.

Sul catalogo di Amazon si trovano molti kit di memorie RAM di ultima generazione in sconto, ma queste sono indubbiamente le migliori offerte ora disponibili:

Corsair VENGEANCELPX16GB DDR4 3600 Memoria Desktop, ‎Nero: 67,90 euro (133,62 euro)

3600 Memoria Desktop, ‎Nero: 67,90 euro (133,62 euro) RAM Corsair D5 6000 32GB C36 Dominator Platinum K2: 381 euro (549 euro)

In entrambi i casi notiamo, grazie allo storico dei costi offerto da Keepa, che ci si avvicina al prezzo più basso di sempre: per le Corsair DDR4 il distacco è di appena 87 centesimi di euro, mentre il blocco da 32 GB DDR5 è in vendita a 168 euro in meno e a circa 18 euro dal suo minimo.

Amazon si occupa di vendita e spedizione per ambedue gli articoli, con consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno e pagamento effettuabile in 5 mensilità a tasso zero nel caso delle RAM Dominator Platinum. In assenza di una data specifica di conclusione di queste promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente per evitare un cambio di prezzo a sorpresa nel corso delle prossime ore.

Parlando sempre delle offerte del momento proposte da Amazon, potete trovare anche un laptop ASUS con RTX 3070 a 400 euro in meno.