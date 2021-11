Amazon, le migliori offerte Smart per i nostri amici a quattro zampe

Archiviato un intenso Black Friday 2021, si punta dritti verso il Cyber Monday per concludere in bellezza la cosiddetta Black Week. Tra le offerte Amazon, proposte a ritmo incessante, troviamo anche alcune curiosità per i nostri amici a quattro zampe. Scopriamo le migliori!

Cercando di focalizzarci solo sulle offerte Black Friday e sui prodotti venduti direttamente da Amazon, tra le chicche smart più interessanti troviamo senza dubbio la videocamera di sicurezza Blink Outdoor, venduta in coppia e con autonomia di ben due anni e rilevazione dei movimenti. Il Kit da due pezzi, ideale per tenere sotto controllo i movimenti del nostro pet, viene proposto a 94,99 euro invece di 179,99, per un corposo ribasso del 47%. Tra l'altro si tratta di un sistema compatibile con Alexa e con l'ottimo Hub Echo Show 5.

Ancora più interessante, in tal senso, il bundle con due pezzi più Echo Show 5, al costo di appena 20 euro in più, per un totale di 114,99 euro anziché 264,98. In questo caso, la percentuale di sconto sale al 56%.

Un altro approccio alla sicurezza degli animali domestici consiste nel dotarli di un sistema di tracciamento. Stiamo parlando di un Localizzatore GPS, in questo caso specifico per gatti, proposto in offerta a 29,99 euro invece di 49,99, per un risparmio complessivo di 20 euro sul prezzo di listino. Questo collarino è in grado di seguire i movimenti del nostro compagno 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con una cronologia di un anno intero. L'app companion consente di usare la localizzazione in oltre 150 Paesi e richiede un costo di sottoscrizione mensile di 4,17 euro.

Tralasciando la sicurezza, uno degli accessori più gettonati è senza dubbio l'abbeveratoio elettrico. Tra la miriade di proposte a basso costo, spesso in plastica e dal profilo igienico non sempre ideale, segnaliamo un'interessante alternativa in ceramica, rappresentata dalla Fontana Drinkwell Pagoda, prodotta da Petsafe. Normalmente questo accessorio è disponibile a un prezzo di 87,99 euro, ma solo per qualche giorno viene proposta a 79,99 euro. La capacità di liquidi è di due litri e la conformazione a più ripiani la rende adatta sia ai gatti che ai cani.

Non potevamo non terminare con la regina dell'igiene, la spazzola rimuovi pelo FURminator, ideale per il deshedding di cani di taglia media, anche a pelo lungo, nella versione dedicata a 19,09 euro anziché 29,99. L'analogo per gatti, disponibile a 18,29 euro invece di 24,90 nella versione per animali di taglia media, è in grado di rimuovere il sottopelo ed è indicato anche per gatti a pelo lungo.