Amazon: sconti fino a 300 Euro in meno su smart TV 4K Samsung e LG

Amazon oggi sta proponendo SSD Samsung e monitor da gaming Acer in offerta, ma non sono gli unici prodotti in sconto in queste ore. Tra i tanti, non mancano anche diversi smart TV 4K con supporto al DVB-T2 di marchi come LG e Samsung, con cali di prezzo fino a 300 Euro: ecco i modelli più interessanti.

Sconti Amazon smart TV LG e Samsung

Samsung TV QE50Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 50", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro

Samsung TV AU7190 Smart TV 55", Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro

Samsung Crystal UHD 4K 2021 50AU8070 – Smart TV 50'', Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro

Samsung UE55AU9070UXZT TV Crystal UHD 4K 2021 55AU9070 – Smart TV 55", Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro

LG 43UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 43" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

LG NanoCell 50NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 599 Euro

Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 599 Euro LG NanoCell 43NANO756PA Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

Tutti questi televisori risultano venduti e spediti da Amazon, di conseguenza risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti al piano Prime, assieme alla consegna in un giorno in certi casi specifici. Inoltre, essendo tutti prodotti particolarmente costosi è presente anche il pagamento a rate al check-out secondo il piano proposto da Cofidis.

Segnaliamo, infine, che in questo periodo è possibile trovare anche diversi smartphone OPPO e Motorola in sconto su Amazon.