Amazon: le migliori offerte del momento su smartphone Oppo, sconti fino al 30%

Amazon in queste ore non solo sta offrendo promozioni specifiche per il nuovo Xiaomi Mi 11 5G, giunto sul mercato italiano nella giornata di ieri, ma ha anche sconti particolarmente interessanti su diversi smartphone Oppo, sia di fascia media che modello top di gamma: ecco tutti i modelli da noi consigliati.

Sconti Amazon smartphone Oppo

OPPO A72 Smartphone , Display 6.5'' LCD, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 5000mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Nero (Twilight Black): 164,40 Euro (279 Euro)

Smartphone , Display 6.5'' LCD, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 5000mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Nero (Twilight Black): 164,40 Euro (279 Euro) OPPO A73 Smartphone, Display 6.5" FHD e Refresh Rate 90Hz, 3 Fotocamere Posteriori, RAM 8GB e 128GB Espandibile, Batteria 4040 mAh, 5G, Dual Sim, Android 10 ColorOS 7.2, Colore Lightning black: 229,90 Euro (329 Euro)

Smartphone, Display 6.5" FHD e Refresh Rate 90Hz, 3 Fotocamere Posteriori, RAM 8GB e 128GB Espandibile, Batteria 4040 mAh, 5G, Dual Sim, Android 10 ColorOS 7.2, Colore Lightning black: 229,90 Euro (329 Euro) OPPO Reno4 Z Smartphone 5G, Display 6.5'' Refresh Rate 120Hz, 4 Fotocamere, RAM 8GB e 128GB Espandibile, Batteria 4000 mAh, Dual Sim, 2020, Ink Black: 245 Euro (399,99 Euro)

Smartphone 5G, Display 6.5'' Refresh Rate 120Hz, 4 Fotocamere, RAM 8GB e 128GB Espandibile, Batteria 4000 mAh, Dual Sim, 2020, Ink Black: 245 Euro (399,99 Euro) OPPO Find X2 Lite Smartphone , Display 6.4'' AMOLED, 4, Fotocamere,128GB NON Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Single Sim, 2020 [Versione italiana], Moonlight black: 289,99 Euro (499 Euro)

Smartphone , Display 6.4'' AMOLED, 4, Fotocamere,128GB NON Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Single Sim, 2020 [Versione italiana], Moonlight black: 289,99 Euro (499 Euro) OPPO Reno4 Pro Smartphone, 5G, 12 GB + 256 GB, Space Black: 560 Euro (799,99 Euro)

Non tutti i modelli risultano venduti e spediti da Amazon, anzi la maggior parte di questi smartphone risultano proposti a tali cifre da negozi di terze parti (con recensioni comunque positive). Nei casi in cui l’azienda di Jeff Bezos a occuparsi della spedizione, è disponibile anche la consegna gratuita in un giorno per utenti Prime. Il consiglio, comunque, è quello di controllare prima i rivenditori, confermare la loro affidabilità e poi procedere con l’acquisto, il cui pagamento può essere effettuato a rate grazie a CreditLine di Cofidis.

Intanto, Amazon ha anche avviato una promozione che regala un buono da 5 Euro a 10.000 utenti in tutta Italia.