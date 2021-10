Amazon: i migliori sconti del momento su auricolari e cuffie Bose e Sennheiser

Oltre alle promozioni Amazon su prodotti Apple disponibili in questi giorni e che interessano in particolare iPad Pro, Mac mini M1 e due MacBook 2020, il colosso dell’e-commerce propone anche sconti su auricolari e cuffie Bose e Sennheiser. Tra i modelli interessati, ne troviamo diversi di fascia alta: ecco la lista dei migliori disponibili.

Sconti Amazon su cuffie e auricolari Bose e Sennheiser

Bose Sleepbuds II : Suoni rilassanti e tecnologia di mascheramento del rumore progettati per dormire meglio: 219,99 Euro

: Suoni rilassanti e tecnologia di mascheramento del rumore progettati per dormire meglio: 219,99 Euro Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 299,99 Euro

– Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero: 299,99 Euro Bose Sport Earbuds - Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, per Corse e Allenamenti, Nero (Triple Black): 185,33 Euro

- Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, per Corse e Allenamenti, Nero (Triple Black): 185,33 Euro Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali: 145,99 Euro

Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali: 145,99 Euro Sennheiser Momentum Wireless Cuffie Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control: 299,99 Euro

Noise Cancelling con funzioni Auto On/Off e Smart Pause e con App Smart Control: 299,99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 152,99 Euro

Ognuno di questi prodotti è venduto e spedito da Amazon, dunque gode della consegna senza costi aggiuntivi anche in un singolo giorno, ovviamente solo per clienti Prime. Inoltre, è possibile completare il pagamento in un'unica soluzione o a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano dell’azienda di Seattle.

Notiamo, in conclusione, che nel caso delle Bose Sleepbuds II si tocca il prezzo minimo storico, e che il portale di e-commerce non fornisce alcuna tempistica di conclusione delle promozioni.

Nella giornata odierna abbiamo anche segnalato sconti su TV LG OLED e NanoCell 4K.