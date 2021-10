Amazon, ecco le migliori stampanti 3D FDM e MSLA in offerta

Abbiamo già provato a fare chiarezza sulle principali sigle che caratterizzano il mondo della stampa 3D, spiegando il significato delle sigle FDM e SLA nella Stampa 3D. Oggi cerchiamo di scoprire quali potrebbero essere le migliori soluzioni per iniziare e alcune novità sul mercato.

Per quanto riguarda la tecnologia FDM, quindi le stampanti a filamento, una delle opzioni budget più recenti è senza dubbio la Artillery Hornet, offerta al prezzo di 209 Euro da rivenditori. Risultato dell'esperienza accumulata sul campo con la Sidewinder X1 prima e con la piccola Genius successivamente, nasce una stampante 3D dal volume di stampa standard di 220x220x250mm con tecnologia a 32-bit, driver proprietari ultra-silenziosi, bed in vetro temperato e l'innovativa tecnologia di cable management che include all'interno di un unico cavo sia il cablaggio per l'estrusore che il tubo Bowden per il filamento.

Per chi è alla ricerca di un'area di stampa superiore, la scelta potrebbe ricadere proprio sulla sorella maggiore Artillery Sidewinder X1, la cui variante 2020 viene proposta su amazon a 425 euro sempre da rivenditori. In questo caso, ci troviamo di fronte a una stampante profondamente diversa, con un build volume di 300x300x400mm, blocco estrusore unico di tipo direct drive senza trasmissione Bowden, sistema di estrusione con hotend di tipo Vulcano, che garantisce migliori prestazioni ad alta velocità di stampa. Anche in questo caso abbiamo a disposizione una scheda logica con chip a 32-bit e controller proprietari silenziosi. Doppio motore per l'asse Z e schermo a colori concludono la scheda tecnica. Interessante la soluzione di cable management costituita da cavi di tipo Flat, che però potrebbero non garantire lo stesso livello di solidità delle soluzioni tradizionali.

Tra le novità, segnaliamo la presenza della nuova Creality Ender 6, proposta a 579 euro da Comgrow Direct su Amazon. Il nuovo modello raccoglie l'eredità della Ender 5 adottando un form factor CoreXY perfezionandosi sotto molti punti di vista. A partire dalla presenza delle paratie laterali che separano la camera dall'esterno, rendendola ideale per filamenti esotici che necessitano di temperature più stabili. Build Volume di 250x250x400mm, controller a 32-bit e driver TMC-2208. Si segnala inoltre la presenza di un display esterno a colori e del runout sensor per la fine del filamento.

Il mondo delle stampanti desktop MSLA si sta evolvendo velocemente. Per questo motivo, ecco le occasioni più ghiotte su questo fronte.

Si segnala, in particolar modo, un'offerta sulla Elegoo Mars 2 Mono 2K, disponibile su Amazon a 204,99 euro applicando al carrello lo sconto di 5 euro Best Value e il coupon da 20 euro valido fino all'8 ottobre. Questo modello offre un'elevata qualità e velocità di stampa, se confrontata con la prima Mars, grazie anche e soprattutto al display LCD Mono 2K da 6 pollici che consente di effettuare stampe con un volume massimo di 129x80x150mm e con un'emissione più uniforme della luce UV.

Quando si parla di stampanti MSLA Desktop, non si può non nominare la Anycubic Photon Mono 2K, presente anche lei da rivenditori a 239 euro. La Photon Mono offre un display LCD mono da 6 pollici che permette di stampare a 1,5 secondi di esposizione per layer, per una velocità di 50mm all'ora. Il volume di stampa è di 130x82x165mm.