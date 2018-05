Amazon: a Milano arriva il servizio "Consegna Oggi" per gli utenti Prime e non

Come sottolineato dall'odierna edizione del Corriere della Sera, è disponibile da oggi nella zona di Milano il nuovo servizio "Consegna Oggi" per i numerosi utenti che quotidianamente acquistano sul catalogo online.

Si tratta di un servizio già disponibile da tempo all'estero, e che finalmente approda anche in Italia, seppur solo nell'hinterland milanese, e che giustifica il rincaro all'abbonamento annuale di Prime imposto qualche mese fa dal gigante di Jeff Bezos, anche se la gratis per tutti gli ordini con importo superiore o uguale ai 29 Euro.

Fondamentalmente, si tratta di un servizio attraverso cui gli utenti potranno acquistare vari prodotti, ordinandoli di mattina per riceverli a casa stesso in giornata tra le 18:30 e le 21:30. Al momento del lancio, l'opzione è limitata solo ad alcune categorie di prodotti, e secondo Amazon è un'opzione rivolta principalmente a tutti coloro che intendono ordinare un prodotto durante le ore di lavoro per riceverlo a casa al ritorno dall'ufficio.

Attraverso questo indirizzo, inoltre, è possibile verificare la copertura del proprio comune dal servizio, dal momento che nelle FAQ Amazon si limita ad affermare che è limitato "alla zona di Milano".

Per gli ordini inferiori ai 29 Euro, che rientrano nell'opzione "Consegna Oggi", è previsto un sovraprezzo di 6,99 Euro. Per i non abbonati ad Amazon Prime l'opzione resta comunque attiva, ma il costo è di 8,99 Euro per ciascun ordine evaso.