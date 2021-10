Amazon, minimo storico per l'essiccatore Sunlu per filamenti di Stampa 3D

Dopo avervi segnalato le ottime offerte Amazon su stampanti 3D Anycubic, restiamo in tema per una promozione che rasenta il minimo storico sul mercato per uno dei migliori accessori per la stampa 3D a filamento, o FDM.

Stiamo parlando dell'essiccatore per filamenti Sunlu Dryer Box, proposto a un prezzo di listino di 49,99 euro e attualmente in promozione a 40,99 euro. Ma non è finita qui, poiché applicando il coupon del 10% disponibile direttamente sulla pagina del prodotto, il prezzo scende al minimo di 36,89 euro senza costi di spedizione dal momento che l'oggetto è coperto dal servizio Amazon Prime benché venduto da terzi su marketplace.

L'umidità è uno dei peggiori nemici della stampa 3D FDM e questo prodotto desktop progettato da Sunlu unisce semplicità d'uso a un certo grado di cura estetica. Il Sunlu Dryer Box è compatibile con filamenti classici da 1,75mm ma anche con le varianti da 2,85mm e 3mm di spessore.

La temperatura può essere impostata in un range dai 35 ai 50 °C in modo da poter coprire un ampio ventaglio di materiali, dal PLA al PET-G. I fori d'uscita sono due, uno posto frontalmente e uno superiormente, per una maggiore versatilità nel posizionamento, in modo da poterlo utilizzare a stampa in corso, grazie anche ai comodi rulli posizionati sul fondo della vasca interna, che consentono alla bobina di ruotare agevolmente.