Amazon, minimo storico per il nuovo POCO M3 Pro 5G in tutti i tagli di memoria

Arrivato sul mercato da appena un mese, il nuovo POCO M3 Pro 5G rappresenta una delle migliori opzioni nella fascia sotto i 200 Euro. Ma potrebbe essere ancora più conveniente di così? La risposta ce la darà, come sempre, Amazon.

Disponibile in diverse colorazioni e due tagli di memoria, il nuovo POCO M3 Pro 5G combina delle ottime prestazioni, fornite dal chip MediaTek Dimensity 700, a un display da 6,5 pollici FullHD+ con Refresh Rate fino a 90Hz.

Comparto fotografico di tutto rispetto, composto da un complesso a tripla camera con sensore principale da 48 megapixel e autonomia garantita da un pack da 5000mAh con carica rapida fino a 18W.

I prezzi suggeriti dal produttore sono di 199,90 Euro per il modello da 4/64 GB e di 229,90 Euro per la variante da 6/128 GB.

Al termine del Prime Day certamente non ci aspettavamo miracoli, ma Amazon ha deciso di stupirci ancora una volta proponendo un minimo storico per questo splendido device in entrambi i tagli:

- Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, Power Black: 167,88 euro; POCO M3 Pro 5G - Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, Cool Blue: 151,00 euro.

A conti fatti, si tratta ancora una volta di un minimo storico, per uno smartphone che migliora quotidianamente il suo rapporto qualità/prezzo.