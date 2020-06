Amazon nel mirino dell'Antitrust Europeo: indagine per il trattamento dei venditori terzi?

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l'Unione Europea sarebbe pronta a presentare delle accuse formali contro Amazon per l'utilizzo dei dati dei venditori terzi che si affidano alla piattaforma per commercializzare i propri prodotti. Le accuse dovrebbero essere presentate formalmente la prossima settimana.

A quanto pare i commissari del Vecchio Continente si concentreranno sul trattamento dei dati dei venditori, che Amazon sfrutterebbe anche nelle vesti di concorrente, assumendo quindi il doppio ruolo di gestore della piattaforma e venditore. L'UE infatti sostiene che la società di Jeff Bezos raccoglierebbe tali informazioni per poi utilizzarle per competere contro di loro.

Il procedimento comunque è destinato ad andare per le lunghe, ed il Wall Street Journal riferisce che dopo la presentazione formale delle accuse probabilmente passerà un altro anno prima che la Commissione decida sull'eventuale violazione della legge. La multa però potrebbe essere salata e pari al 10% delle entrate annuali, che già sono importanti. In caso di sanzione però Amazon avrebbe la facoltà di impugnarla e di andare in appello, il che dovrebbe rendere il processo ancora più lungo.

Al momento da parte di Amazon non sono arrivati commenti a riguardo, e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche giorno prima delle conferme di rito.