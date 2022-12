Amazon: monitor Acer Nitro da gaming da 27 pollici in offerta oggi 9 Dicembre

Nello stesso giorno in cui Euronics lancia il Sottocosto, arriva un'interessante sconto proposto da Amazon su un monitor da gaming a marchio Acer Nitro da 27 pollici, su cui è possibile risparmiare il 27% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Acer Nitro VG270bmiifx Monitor Gaming PC 27", Display IPS FHD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, FreeSync, Lum 250 cd/m2, HDMI 1.4, VGA, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo VGA Incluso: 149,90 Euro (204,50 Euro)

La consegna è garantita per mercoledì 14 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'acquisto in giornata odierna: potrebbe quindi trattarsi di un'ottima idea regalo di Natale visto che l'arrivo a casa è ampiamente previsto in tempo per metterlo sotto l'albero. Non è disponibile alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di lasciarvi sfuggire quest'ottima promozione.

Non è disponibile nemmeno il pagamento in cinque o dodici rate mensili di Amazon, probabilmente anche per ragioni legate al prezzo non elevato.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto su Amazon dallo stesso modello di monitor, che solitamente viene proposto a 204,50 Euro.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un display IPS da 75Hz FHD con tempo di risposta di 1ms e supporto all'AMD FreeSync e con ingresso HDMI 1.4.