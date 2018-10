Amazon: monitor da gaming ASUS da 27'' 4K e Garmin Vivoactive 3 in offerta su Amazon

Altra giornata di promozioni su Amazon Italia. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un monitor per il gaming targato Asus ed uno smartwatch con GPS di Garmin, ormai diventato un marchio standard per il settore degli indossabili.

Partendo proprio dal monitor si tratta del PG27UQ da 27 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e coefficiente di contrasto immagine di 80000000:1. Si tratta di uno schermo che supporta anche l'HDR1000, ma il prezzo non è propriamente accessibile, anche a causa della fascia di mercato a cui si rivolge.

Amazon lo propone ad un prezzo scontato di 2.836,99 Euro, rispetto ai 3.099 Euro, per un risparmio di 262,01 Euro, pari all'8%.

A Riguardo lo smartwatch, Amazon porta in promozione il Garmin Vivoactive 3, uno smartwatch con GPS, profili precaricati (yoga, cardio, palestra, corsa, nuoto ed altro), cardio al polso e supporto al pagamento contacless tramite GarminPay.

Il tutto è supportato da uno schermo touch a colori che garantisce un'ottima luminosità anche in piena sole, anche grazie all'interfaccia Side Swipe che consente di scorrere tra schermate, widget e menù.

L'indossabile è anche in grado di stimare il VO2 max, l'età biologica, ed indica lo stato di stress ed alcune funzioni per ridurlo.

Il prezzo proposto dal negozio online è di 197,40 Euro, il 45% in meno rispetto ai 359,99 Euro di listino.