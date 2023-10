Amazon: monitor LG da 24 pollici in sconto a meno di 100 Euro

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor LG da 24 pollici, che può essere portato a casa a meno di 100 Euro, con un risparmio del 17% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

LG 24ML60SP Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, AUX, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco: 99,99 Euro (119,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 18 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Non è possibile optare per il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, ma solo per la dilazione proposta alle condizioni di Cofidis.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ed il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare di questo sconto sicuramente molto interessante.