Amazon: monitor Samsung per ufficio in offerta, anche 2K curvi ultrawide

Siete alla ricerca di monitor a prezzi vantaggiosi per il vostro ufficio o per il vostro studio e non avete esigenze specifiche? Eccovi alcuni monitor Samsung in offerta su Amazon Italia che potrebbero fare al caso vostro: ci sono anche modelli curvi, ultrawide e con funzionalità smart TV integrate.

Sconti Amazon su monitor Samsung

Samsung Monitor CR50 (C27R502), Curvo (1800R), 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Flicker Free, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray: 179,90 euro

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM503), Flat 27", 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco: 199,90 euro

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32", 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco: 229,90 euro

Samsung Monitor CR50 (C32R502), Curvo (1500R), 32", 1920x1080 (Full HD), VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Dark Blue Gray [Classe di efficienza energetica F]: 239,90 euro

Samsung Monitor CH89 (C34H892), Curvo (1800R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP: 599 euro

Osservando lo storico dei prezzi grazie all’estensione Keepa scopriamo che quasi tutti i monitor citati si avvicinano al minimo storico: ad esempio, il modello Samsung Smart Monitor M5 da 27” dista appena 10 euro dal suo prezzo più basso di sempre. Solamente il Samsung CH89 si colloca a un prezzo nettamente superiore, ma è anche l’unico Ultra WQHD della lista. Peraltro, restando nel marchio, recentemente abbiamo segnalato un SSD Samsung da 250 GB al 67% in meno.

In tutti i casi resta comunque Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e metodo di pagamento in 5 mensilità senza interessi garantito.

In giornata abbiamo ripreso anche un TV LG OLED al 46% in meno su Amazon.