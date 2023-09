'Amazon è un monopolio illegale': FTC e 17 stati americani fanno causa alla società

Secondo quanto riferito dal New York Times, la Federal Trade Commission e 17 Stati americani avrebbero intentato causa contro Amazon accusandola di soffocare illegalmente la concorrenza e di aver stabilito un “monopolio illegale su alcuni comparti della vendita online”, allo scopo di favorire i suoi servizi.

La presidente della Federal Trade Commission, Lina Khan, ha affermato che con questa causa l’antitrust vuole fare in modo che Amazon “chiarisca queste pratiche monopolistiche e ripristini la promessa perduta di una concorrenza libera ed equa”.

“Amazon ha usato una serie di tattiche punitive e coercitive per mantenere illegalmente il suo monopolio” continua la Khan, che sostiene insieme a 17 Stati la tesi secondo cui Amazon avrebbe violato le leggi sulla concorrenza in due modi attraverso il suo marketplace:

punendo le aziende che usano questa piattaforma e che vendono altrove i prodotti a prezzi inferiori, abbassandogli il raking ed il posizionamento sul sito;

costringendo i venditori ad iscriversi ad un servizio di logistica costoso per accedere ai clienti Prime.

“Amazon è un monopolista che usa il suo potere per aumentare i prezzi per i consumatori statunitensi e per addebitare commissioni molte alte a centinaia di migliaia di altri venditori” ha affermato John Newman, vicedirettore dell’ufficio della concorrenza di FTC.

In una nota di Amazon raccolta dall’ANSA, l’e-commerce ha respinto le accuse ed ha affermato che “se la Federal Trade Commission dovesse prevalere, il risultato sarebbe un minor numero di prodotti tra cui scegliere, prezzi più alti, consegne più lente per i consumatori e un minor numero di soluzioni per le piccole imprese: l'opposto delle finalità per la quale la legge antitrust è stata concepita. L'azione legale presentata oggi dalla Ftc è sbagliata dal punto di vista fattuale e legale e siamo pronti a far valere le nostre ragioni in tribunale".

Proprio quest’oggi, è stato annunciato che Amazon ha aumentato gli stipendi della logistica in Italia.