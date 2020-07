Amazon mostra il carrello per la spesa che permette di pagare senza passare alla cassa

Amazon ha presentato "Dash Cart", il carrello della spesa intelligente in grado di tenere traccia degli articoli inseriti al suo interno per addebitare automaticamente il corrispettivo, evitando quindi file alla cassa.

Per articoli gli articoli sfusi, frutta e verdura i clienti saranno però costretti a digitare il codice a quattro cifre dell'articolo e la quantità, per consentire al carrello di calcolare il prezzo ed il peso. Ma non è tutto, perchè i Dash Carts supportano anche i coupon e gli sconti, che potranno essere aggiunti manualmente.

A livello tecnico, troviamo anche un display touchscreen ed un'ampia serie di sensori su cui si basa il sistema interno per rilevare gli oggetti ed effettuare i calcoli. Una volta finiti gli acquisti, gli utenti non dovranno fare altro che trascinare il carrello attraverso una corsia speciale per consentire al sistema automatico di effettuare il calcolo e l'addebito sull'account Amazon associato, che si deve collegare attraverso la scansione di un codice QR.

Dilip Kumar di Amazon in un'intervista a The Verge ha spiegato che "il Dash Cart ha un anello di telecamere, una bilancia e dei sensori di visione e peso computerizzati che determinano non solo gli articoli presi, ma anche la quantità".

Il carrello è in grado di gestire massimo due sacchi di articoli, il che lo rende utile solo nei piccoli punti vendita.

Il debutto è previsto entro fine anno presso il nuovo supermercato di Los Angeles che Amazon aprirà entro la fine dell'anno nell'ambito del programma Amazon Go.