Amazon: Motorola moto g 5G e 5G plus raggiungono il minimo storico

Amazon in questi giorni ha promozioni su TV e soundbar LG molto interessanti, ma non sono gli unici grandi sconti del momento. Sul sito di e-commerce di Jeff Bezos ora potete trovare anche ben due smartphone Motorola al minimo storico registrato, ovvero i modelli moto g 5G e 5G plus; non ne mancano però anche altri in offerta.

Sconti per smartphone Motorola su Amazon

Motorola moto g 5G plus (5G, quad camera 48MP, batteria 5000 mAH, Display CinemaVision 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon SD765, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Surfing Blue: minimo storico di 185,68 Euro (213,22 Euro)

(5G, quad camera 48MP, batteria 5000 mAH, Display CinemaVision 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon SD765, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Surfing Blue: minimo storico di 185,68 Euro (213,22 Euro) Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: minimo storico di 299,90 Euro (369,99 Euro)

(tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: minimo storico di 299,90 Euro (369,99 Euro) Motorola moto g9 play (tripla fotocamera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5", Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Electric Blue: 155,00 Euro (229,99 Euro)

(tripla fotocamera 48MP, batteria 5000 mAh, display Max Vision 6.5", Octa-core Qualcomm Snapdragon 662, Dual SIM, 4/64GB, Android 10), Electric Blue: 155,00 Euro (229,99 Euro) Motorola Edge 5G, 64MP, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM765, Batteria 4500 mAh, Memoria 6/128 GB, Dual Sim, Android 10, Colore Solar Black: 375,00 Euro (699,99 Euro)

I due modelli acquistabili al minimo storico sono venduti e spediti da Amazon stessa, mentre moto g9 play e Motorola Edge sono disponibili al prezzo indicato da venditori di terze parti e sono spediti da Amazon. In tutti i casi non manca la consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti a Prime e, nel caso degli ultimi due smartphone citati, è presente anche la consegna gratuita in 1 giorno. Non essendo indicata una data di termine di tali offerte, se siete interessati a uno di questi dispositivi vi consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile.

Su Amazon potete anche trovare un’offerta limitata sullo smartphone Xiaomi Redmi 9T uscito in questi giorni anche sul portale italiano.