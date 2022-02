Amazon: mouse e cuffie da gaming Corsair in offerta, vicino al minimo storico

Amazon continua a proporre una vasta serie di prodotti tech in offerta in questo periodo, anche per gli amanti del gaming. Oltre agli auricolari Jabra e Sony in sconto, infatti, troviamo ottime promozioni su mouse e cuffie da gaming Corsair in questi giorni: vediamo assieme i modelli disponibili sul portale di e-commerce.

Sconti Amazon su mouse e cuffie da gaming Corsair

Corsair M65 ELITE RGB Ottico Fps Mouse Gaming, 18000 Dpi Ottico Sensore, Retroilluminazione a Rgb LED, Sistema di Regolazione del Peso, Bianco: 42,99 Euro

Tutte queste periferiche sono vendute e spedite da Amazon, che provvede a consegnarle senza costi aggiuntivi anche entro 24 ore dall’acquisto. Nel caso delle due ultime cuffie citate sarà possibile completare il pagamento anche a rate, trattandosi di dispositivi venduti a oltre 100 Euro. Importante notare, infine, che le cifre a cui vengono proposte sia le cuffie, sia il mouse sono particolarmente vicine al minimo storico registrato sul sito statunitense. In poche parole, questa occasione potrebbe essere perfetta affinché possiate acquistarle spendendo il meno possibile.

In questo periodo, poi, è possibile trovare anche due smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro.