Amazon MSI Notebook Days: in sconto due PC da gaming con NVIDIA RTX 2060

Amazon sconta oggi due interessanti PC portatili da gaming, nell'ambito degli MSI Notebook Days. La società di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto i notebook, caratterizzati da configurazioni molto interessanti.

MSI Notebook Days - Sconti Amazon del 13 Luglio 2020

9SEXR-276IT, Notebook Gaming, 15,6" FHD 120Hz, Intel Core I5-9300H, 8GB RAM DDR4 2666MHz, 512GB SSD PCIe M.2, Nvidia RTX 2060, GDDR6, 6GB [Layout Italiano]: 1.099,99 Euro rispetto ai precedenti 1.349 Euro, per un risparmio di 249,01 Euro; GP75 Leopard 10SEK-050IT, Notebook Gaming 17,3" FHD IPS-Level 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIE, Nvidia RTX 2060, 6GB GDDR6 [Layout Italiano]: 1.479,99 Euro, rispetto ai 1.849 Euro di listino, per un risparmio di 369,01 Euro.

In entrambi i caso, la spedizione e vendita è gestita da Amazon, che garantisce l'arrivo a casa entro pochi giorni grazie ai benefici del Prime. E' anche possibile aggiungere la copertura da danni accidentali per due anni spuntando l'apposita casella nella scheda tecnica, ma è anche disponibile la promozione su McAfee Security: "ottieni i dispositivi McAfee Total Protection 3 per € 19,99 con l'acquisto di un PC, tablet o laptop" leggiamo nelle condizioni.



Di recente abbiamo avuto modo di provare i due laptop, ed a tal proposito vi rinviamo alla nostra anteprima dell'MSI GP75 Leopard ed a quella dell'MSI GF65 Thin 9SEXR.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza. Fateci sapere cosa ne pensate.