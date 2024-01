Amazon multata di 32 milioni in Francia: 'sorveglianza eccessiva sui lavoratori'

Non c'è solamente la possibilità che la Commissione Europea blocchi l'acquisizione di iRobot a tenere alta l'attenzione in casa Amazon in questo periodo. Infatti, il colosso del mondo e-commerce è stato multato in Francia per "sorveglianza eccessiva sui lavoratori".

Sono fonti come The Verge a mettere in evidenza il fatto che, nella giornata del 23 gennaio 2024, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorità amministrativa indipendente francese che si occupa della tutela dei dati personali, ha annunciato una multa rivolta ad Amazon France Logistique pari a 32 milioni di euro.

Nel comunicato in inglese diffuso mediante il portale ufficiale della CNIL si legge che il colosso dell'e-commerce è stato multato "per aver creato un sistema eccessivamente invasivo per monitorare l'attività e le prestazioni dei dipendenti". La Commission nationale de l'informatique et des libertés cita sistemi che misurano e limitano la velocità di scansione, nonché la richiesta di giustifica delle interruzioni, "anche quelle di un solo minuto", scrive The Verge.

Amazon non ci sta e ha già risposto mediante un comunicato pubblicato sul sito Web ufficiale About Amazon francese. In quest'ultimo, l'azienda di Andy Jassy si difende spiegando che quelle indicate dalla CNIL sarebbero pratiche standard di settore e che questi sistemi sono necessari per "semplificare la vita quotidiana dei dipendenti", nonché mantenere tutto efficiente e sicuro. Il colosso dell'e-commerce ritiene dunque che le conclusioni a cui è giunta l'autorità amministrativa indipendente francese, legate al GDPR, sarebbero "di fatto errate".

Va detto che nello stesso comunicato dell'autorità francese si legge: "la CNIL non ha messo in dubbio il fatto che i vincoli molto pesanti che gravano sull'attività di Amazon e gli obiettivi di rendimento elevato che l'azienda si è posta possano giustificare il sistema di scanner messo in atto per gestire la sua attività. Tuttavia, ha ritenuto che la conservazione di tutti questi dati e degli indicatori statistici risultanti fossero nel complesso sproporzionati". Il comunicato prosegue indicando dunque che "tali sistemi tenevano i dipendenti sotto stretta sorveglianza per tutte le attività svolte con gli scanner e li sottoponevano quindi a una pressione continua".